مسؤول كويتى: تعاون بين خفر السواحل والبحرية العراقية في معالجة التجاوزات

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أشاد نائب وزير الخارجية الكويتي السفير مجدي الظفيري، بالتعاون القائم والمستمر بين خفر السواحل الكويتية و البحرية العراقية، في معالجة تجاوزات الصيادين العراقيين للمياه الإقليمية الكويتية.



وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، في تصريحات عقب لقائه اليوم الأربعاء مع سفير جمهورية العراق لدى دولة الكويت المنهل الصافي، إنه تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم تناول التصريحات الأخيرة لأحد أعضاء البرلمان العراقي بشأن الادعاءات بالاعتداء على الصيادين العراقيين.



وأعرب نائب وزير الخارجية الكويتي عن رفض واستياء دولة الكويت لهذه التصريحات التي لا تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، ولا تراعي مبادئ حسن الجوار، مؤكدا على عدم صحة هذه الادعاءات وسلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات خفر السواحل الكويتية.