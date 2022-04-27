محافظ قنا: التواصل المباشر مع المواطن يحقق المزيد من الشفافية

قنا صابر سعيد

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح ابوكريشة، السكرتير العام المساعد، استقبال المواطنين بمكاتبه، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى.

استمع محافظ قنا والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، لشكوى كل مواطن على حده ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن، وأشار المحافظ إلى أن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي ، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص ، و تم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع .

وقال الداودي، إنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.