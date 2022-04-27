لمصر في عهدكم عزم وإصرار.. أحمد عمر هاشم ينشد قصيدة للرئيس السيسي بحفل ليلة القدر

أهدى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصيدة شعرية، باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مضمونها: "لمصر في عهدكم عزم وإصرار.. ألا يبيت بها عنف ولا عار.. نحيت عنا ظلاما طالما عثرت فينا خطار.. وعانى الأهل والجار.. واليوم جاءت بكم حين اصطفت لها، وللقيادة عند الله أقدار".



