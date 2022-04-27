لمصر في عهدكم عزم وإصرار.. أحمد عمر هاشم ينشد قصيدة للرئيس السيسي بحفل ليلة القدر

أهدى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصيدة شعرية، باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مضمونها: "لمصر في عهدكم عزم وإصرار.. ألا يبيت بها عنف ولا عار.. نحيت عنا ظلاما طالما عثرت فينا خطار.. وعانى الأهل والجار.. واليوم جاءت بكم حين اصطفت لها، وللقيادة عند الله أقدار".
لمصر فى عهدكم عزم وإصرار
ألا يبيت بها عنف ولا عار
نحيت عنا ظلاما طالما عثرت
فيه خطانا وعانى الأهل والجار
واليوم جاءت بكم حين اصطفت
لها وللقيادة عند الله أقدار
بالأمس قُدت بها جيشا له هممٌ
للحق والنصر والعلياء جرّار
واليوم جاءت بكم تمشى على قدرٍ
وأنت فى ركبها شهم ومغوار
تُقصى الخيانة تقصى الغدر عن
وطنى فليس يصلح خوّان وغدّار
أقمت مشروع خير طالما عثرت
رغبت فى مثله قادة فينا وثوّار
هذه قناة السويس اليوم قد سعدت
بأختها وعطاء الله مدرار
يا رب وفّق خطى السيسى قائدنا
فأنت يا ربُّ للأبرار تختار
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة