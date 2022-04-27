اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لمصر في عهدكم عزم وإصرار.. أحمد عمر هاشم ينشد قصيدة للرئيس السيسي بحفل ليلة القدر

الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:25 م
لمصر في عهدكم عزم وإصرار.. أحمد عمر هاشم ينشد قصيدة للرئيس السيسي بحفل ليلة القدر الرئيس عبد الفتاح السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أهدى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قصيدة شعرية، باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مضمونها: "لمصر في عهدكم عزم وإصرار.. ألا يبيت بها عنف ولا عار.. نحيت عنا ظلاما طالما عثرت فينا خطار.. وعانى الأهل والجار.. واليوم جاءت بكم حين اصطفت لها، وللقيادة عند الله أقدار".

 

5
 
 
لمصر فى عهدكم عزم وإصرار 
ألا يبيت بها عنف ولا عار
نحيت عنا ظلاما طالما عثرت 
فيه خطانا وعانى الأهل والجار 
واليوم جاءت بكم حين اصطفت 
لها وللقيادة عند الله أقدار
بالأمس قُدت بها جيشا له هممٌ 
للحق والنصر والعلياء جرّار
واليوم جاءت بكم تمشى على قدرٍ
وأنت فى ركبها شهم ومغوار
تُقصى الخيانة تقصى الغدر عن 
وطنى فليس يصلح خوّان وغدّار
أقمت مشروع خير طالما عثرت 
رغبت فى مثله قادة فينا وثوّار
هذه قناة السويس اليوم قد سعدت
بأختها وعطاء الله مدرار
يا رب وفّق خطى السيسى قائدنا
فأنت يا ربُّ للأبرار تختار

 


احمد عمر هاشم

الرئيس السيسي

السيسى

ليلة القدر

احتفالية ليلة القدر

وزارة الأوقاف

الرئيس عبد الفتاح السيسى

اخبار السيسى

اخبار الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة