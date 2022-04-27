لكل أفراد الأسرة ومختلف الأعمار.. سباق الـ3 كم مفاجأة مدينتى هاف ماراثون 2022

تستعد مجموعة طلعت مصطفى، بالتعاون مع شركة "تراى فاكتوري"، لإطلاق الدورة الثانية لـ"مدينتى هاف مارثون" Madinaty Half Marathon، عقب النجاح الكبير الذى حققته المسابقة فى نسختها الأولى العام الماضى.

ويتميز مدينتى هاف ماراثون هذا العام باستحداث سباق الـ 3 كم، والذى يناسب مختلف الفئات العمرية وجميع أفراد العائلة، ويضم أيضا فعاليات كثيرة وفقرات ترفيهية وموسيقية وهدايا ومفاجأت لسكان مدينتى والرحاب وجميع المشاركين فى الماراثون.

وينطلق "مدينتى هاف ماراثون" يوم 13 مايو القادم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويشمل أربعة مسافات يمكن للمشاركين الاختيار بينهم، وهم سباق الـ٥ كيلو، الـ 10 كيلو، الـ21 كيلو، والإضافة الجديدة هذا العام، سباق الـ٣ كيلو.

وخصصت مجموعة طلعت مصطفى مسارات للماراثون داخل شوارع مدينتي، يحيطها مسطحات خضراء شاسعة تطل على البحيرات.

ويقوم على تنظيم الهاف ماراثون شركة "تراى فاكتورى"، واحدة من أفضل الشركات المتخصصة فى إدارة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وفقا لأعلى المعايير الاحترافية، وتعتمد فى المسابقة على استخدام نظام توقيت My Laps، وهو نظام تقييم متبع فى الألعاب الأولمبية وجميع المحافل الرياضية الدولية.

وتولى مجموعة طلعت مصطفى أهمية كبيرة لملف الرياضة باعتباره أحد العناصر المهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بمشروعاتها العمرانية، وتوفير بيئة مجتمعية صحية وآمنة للسكان، بل وتساعدهم فى بناء قدرات الأطفال والشباب وخلق شخصية إيجابية تؤمن بالمنافسة والالتزام بالقانون وقبول المكسب والخسارة.



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