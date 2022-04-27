كل ما تريد معرفته عن نظام "البابل شيت" المطبق على الشهادة الإعدادية ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

بدأت محافظة بورسعيد، عقب إعلان نتيجة المرحلة الإعدادية للترم الأول هذا العام بنسبة نجاح 70,5% على مستوى محافظة بورسعيد بالتطوير عن طريق أن تكون عملية التقييم بالتعليم للمرحلة الإعدادية إلى نظام امتحانات "البابل شيت" و"التصحيح المميكن".



ويقدم "اليوم السابع" عددا من المعلومات التي يجب أن يدركها الطالب قبل البداية في الامتحان وهى:



يستلم الطالب ورقتين أحداهما للأسئلة، والأخرى للإجابة.



الورقة الأولى بها أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة أخرى مقالية، والورقة الثانية ليحدد فيها الطالب الاختيار لكل سؤال.



يقوم الطالب باختيار الإجابة من ورقة الأسئلة، ويقوم بتظليل رقمها في ورقة "البابل شيت".



يوجد على كل ورقة رقم للنموذج الخاص بأسئلة المادة الدراسية، وذلك لوجود عدة نماذج لامتحان نفس المادة الدراسية، ولكن بأرقام مختلفة وبنفس الأسئلة باختلاف الترتيب.



لا يوجد فرق بين نماذج الاسئلة إلا في ترتيب الأسئلة ورقم النموذج، ولكن بنفس عدد الأسئلة ونوعية الأسئلة هى نفسها نوعية الأسئلة فى كل نموذج، ولكن بترتيب مختلف، وبرقم نموذج مختلف، لكل نموذج رقم على سبيل المثال نموذج رقم (1) نموذج رقم (2) نموذج رقم (3) وهكذا.



لابد أن يتعرف الطالب على رقم نموذج الأسئلة الخاص به، وتأتي ورقة "البابل شيت" مطبوع عليها اسم الطالب ورقم الجلوس ورقم الكود و"الباركود" الخاص به "غير مرئي".



ينبغي توقيع الطالب على هذه البيانات المطبوعة بورقة "البابل شيت" بالمكان المحدد للتوقيع، لتأكيد صحة البيانات بأنه نفس اسمه ونفس رقم جلوسه، ويوجد على ورقة الأسئلة أيضا مكان يضع الطالب فيه اسمه بنفسه ورقم جلوسه بنفسه أيضا.



الامتحان يتكون من 70% من الأسئلة بطريقة الاختيار من متعدد، و30% مقالية.



تكون الإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد بتظليل رقم الإجابة الصحيحة في "البابل شيت"، باختيار «أ، ب، ج، د»، كما أن الإجابة على الأسئلة المقالية لها مكان خاص بها في البابل شيت.