اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 07:31 م
أكرم القصاص
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كلمات الرئيس وقراراته فى إفطار الأسرة المصرية.. غدا بـ"اليوم السابع"

الأربعاء، 27 أبريل 2022 07:00 م
كلمات الرئيس وقراراته فى إفطار الأسرة المصرية.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، مصر تتسع للجميع.. كلمات الرئيس وقراراته فى إفطار الأسرة المصرية.. خارطة للمستقبل.. تحليل للحاضر.. عدم نسيان الماضى.. 16 قرارا رئاسيا «بشاير» الجمهورية الجديدة.

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..

 

ـ مصر تتسع للجميع.. كلمات الرئيس وقراراته فى إفطار الأسرة المصرية.. خارطة للمستقبل.. تحليل للحاضر.. عدم نسيان الماضى.. 16 قرارا رئاسيا «بشاير» الجمهورية الجديدة
 

ـ الخطاب الدينى المستنير أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف

 

ـ الرئيس السيسى يفتتح مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد والتطوير الشاملة
 

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