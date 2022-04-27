كلمات الرئيس وقراراته فى إفطار الأسرة المصرية.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، مصر تتسع للجميع.. كلمات الرئيس وقراراته فى إفطار الأسرة المصرية.. خارطة للمستقبل.. تحليل للحاضر.. عدم نسيان الماضى.. 16 قرارا رئاسيا «بشاير» الجمهورية الجديدة.

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