اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:21 م
أكرم القصاص
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قراصنة روس يسرقون بيانات شركة كوكاكولا ويعرضوها للبيع بـ16 مليون بيتكوين

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:06 م
قراصنة روس يسرقون بيانات شركة كوكاكولا ويعرضوها للبيع بـ16 مليون بيتكوين هاكرز - أرشيفية
وكالات

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أعلنت مجموعة من القراصنة الروس أنها تمكنت من اختراق شبكة شركة المشروبات "كوكاكولا"، زاعمة أنها سرقت بياناتها وعرضتها للبيع على الإنترنت مقابل 640 ألف دولار أو 16 مليون بيتكوين.

وحسب موقع الديلى ميل أضافت مجموعة القراصنة التي تطلق على نفسها اسم (Stormous)، أنها سحبت ما مقداره 161 جيجابايت من البيانات المالية وكلمات المرور وحسابات الخاصة بشركة "كوكاكولا"، وعرضت المجموعة بيع هذه البيانات في الإنترنت لقاء 640 ألف دولار أمريكي.

وكشفت عن أن "الهاكرز" التابعين لها تسللوا إلى داخل الشركة دون أن تلحظ ذلك، فيما قالت "كوكاكولا" إنه فتحت تحقيقا عاجلا في المزاعم وتواصلت مع السلطات، وتعهدت هذه المجموعة بدعم جهود الحكومة الروسية خلال حربها في أوكرانيا.

ونشرت المجموعة استطلاع رأي على تطبيق "تلغرام" سألت فيه عن الشركة التي يجب استهدافها، وصوّت 72 بالمئة من المشاركين لصالح استهداف "كوكاكولا".

ديلى ميل
 

 


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