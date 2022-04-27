قاتل مسجل خطر يكشف كواليس الجريمة بالمنيرة الغربية: عايز يعالجنى بالعافية

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل متهم بقتل مسجل خطر في المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، عقب القبض عليه، بأنه ارتكب الجريمة دفاعا عن نفسه، لمحاولة المجني عليه وشخص آخر كان بصحبته اصطحابه بالقوة، وإيداعه مصحة لعلاج الإدمان دون رغبته.

أضاف المتهم أنه فوجئ بالقتيل وشريكه يحاولان السيطرة عليه وتقييد حركته، فبدأ في مقاومتهما، ثم حصل على سكين المطبخ، وسدد طعنة للمجني عليه، مما أسفر عن مقتله.

كما استمع رجال المباحث لأقوال شريك المجني عليه، الذي ذكر أنهما يعملان في نقل المدمنين إلى مصحات علاج الإدمان، وأنهما تلقيا طلبا من أسرة المتهم، بنقله إلى مركز لعلاج الإدمان لكونه من مدمني المواد المخدرة.

أضاف أنهما حضرا بسيارة لنقل المتهم، إلا أنه قاومهما واعتدى على المجني عليه بسكين، كما استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة المتهم، وذكروا أنهم استعانوا بالمجني عليه وشريكه لنقل المتهم إلى مركز لعلاج الإدمان، بسبب سوء حالته لإدمانه المواد المخدرة، وخلال محاولة السيطرة عليه سدد المتهم طعنة للمجني عليه بسكين.

وتم الكشف عن الجريمة ببلاغ تلقاه قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، يفيد وصول مسجل خطر إلى مستشفى الشيخ زايد، مصاب بجرح طعني نافذ، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وفارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

بإجراء التحريات تبين أن المجني يعليه وشخص آخر، حاولا اصطحاب مدمن مخدرات لنقله بالقوة إلى مصحة لعلاج الإدمان، بناء على طلب أسرته، إلا أن المدمن اعتدى على المجني عليه بسكين، مما أسفر عن مقتله.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، كما تم ضبط شريك القتيل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.