اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

عاصر الملك فاروق ورسم له بورتريه.. فنان بورسعيد "موهبة فى المدينة الباسلة".. لايف

الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:51 م
عاصر الملك فاروق ورسم له بورتريه.. فنان بورسعيد "موهبة فى المدينة الباسلة".. لايف الحاج محمد حسن
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، مع أحد أبناء محافظة بورسعيد الذي عاصر الملك فاروق ورسم له بورتريه لهوايته الرسم منذ 65 عاما.
 
عشق الحاج محمد حسن، الرسم وهو صبي بسن الـ14 عاما، وهو يبلغ الآن 79 عاما ولا زال يمارس هوايته بالرسم والخط العربي، وعاصر المقاومة الشعبية وكان ضمن فرق الدفاع الشعبي ببورسعيد. 
 
وأكد الحاج محمد، أنه منذ أن اكتشف هذه الهواية وهو يمارس الرسم كل فترة وعلى حسب ما يراه يستحق الرسم حتى أنه قام برسم عدد من الرؤساء مثل جمال عبدالناصر، محمد أنور السادات، عبدالفتاح السيسي، كمل قام برسم الملك فاروق. 
 
وأشار إلى أنه لم يتعلم ذلك في مدارس للرسم أو الخط، ولكنها موهبة ربانية اكتشفها وبدأ يمارسها، موضحا أنه قام أيضا برسم حفيده ومنذ وفاة زوجته كل وقت فراغ يقوم بالرسم والتخطيط. 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

الرسم

الخط العربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة