عاصر الملك فاروق ورسم له بورتريه.. فنان بورسعيد "موهبة فى المدينة الباسلة".. لايف

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، مع أحد أبناء محافظة بورسعيد الذي عاصر الملك فاروق ورسم له بورتريه لهوايته الرسم منذ 65 عاما.

عشق الحاج محمد حسن، الرسم وهو صبي بسن الـ14 عاما، وهو يبلغ الآن 79 عاما ولا زال يمارس هوايته بالرسم والخط العربي، وعاصر المقاومة الشعبية وكان ضمن فرق الدفاع الشعبي ببورسعيد.

وأكد الحاج محمد، أنه منذ أن اكتشف هذه الهواية وهو يمارس الرسم كل فترة وعلى حسب ما يراه يستحق الرسم حتى أنه قام برسم عدد من الرؤساء مثل جمال عبدالناصر، محمد أنور السادات، عبدالفتاح السيسي، كمل قام برسم الملك فاروق.

وأشار إلى أنه لم يتعلم ذلك في مدارس للرسم أو الخط، ولكنها موهبة ربانية اكتشفها وبدأ يمارسها، موضحا أنه قام أيضا برسم حفيده ومنذ وفاة زوجته كل وقت فراغ يقوم بالرسم والتخطيط.