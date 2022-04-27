طوارئ بمياه سوهاج لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال عيد الفطر.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عن رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة، وذلك لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف رئيس الشركة، أنه يتواجد رؤساء قطاعات الشركة خلال 24 ساعة خلال فترة العيد، وكذلك استمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية ومحطات معالجة الصرف الصحى ومديرى المعامل والعاملين بالورادى والخط الساخن وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، وكذلك جاهزية فرق الصيانة والشبكات لإدارة وتشغيل وصيانة أكثرمن 325 موقعا على مستوى المحافظة وصيانة وإصلاح شبكات مياه شرب وصرف صحي تغطي مراكز وقرى ومدن المحافظة.

وأكد رئيس مياه سوهاج، استمرار عمل فرق المناوبة لمتابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة الاعطال الطارئة وحلها فورا وأنه تم تقسيم فرق المناوبة لفرق رئيسية وفرق مناوبة بالأفرع ومناوبات نهارية وليلية للمتابعة اليومية لجميع المحطات السطحية والإرتوازية والنقالى والمدمجة والمطورة ومحطات معالجة الصرف الصحى، بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

واوضحت مها غازى مدير إدارة الإعلام، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.



طوارئ بمياه سوهاج لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك (1)



طوارئ بمياه سوهاج لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك (2)



طوارئ بمياه سوهاج لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك (3)



طوارئ بمياه سوهاج لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك (4)