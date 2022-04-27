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طقس بورسعيد..مشمس ربيعى معتدل بكافة الأحياء.. لايف وصور

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:23 ص
طقس بورسعيد..مشمس ربيعى معتدل بكافة الأحياء.. لايف وصور
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، من أمام ساحة الحمام فى ميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والأحوال المناخية وتأثيرها على كافة الأنشطة المختلفة التى تتميز بها بورسعيد.

تشهد محافظة بورسعيد، طقس معتدل مشمس على كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، ويسير العمل بشكل طبيعى فى كافة الأنشطة المختلفة من صيد، تجارة، تداول الحاويات، وعبور السفن من المجرى الملاحى لقناة السويس.

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أجواء حارة شبه ثابتة خلال اليومين القادمين على كافة الأنحاء نهاراً مائلة للبرودة ليلا.

كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح يوم الخميس على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

يذكر أن محافظة بورسعيد تطل على البحر الأبيض المتوسط من الشمال وشرقاً تطل على المجرى الملاحى لقناة السويس، وغرباً تطل على بحيرة المنزلة، وجنوباً محافظة الإسماعيلية.

 

جانب من شارع ٢٣ يوليو بالمحافظة
جانب من شارع ٢٣ يوليو بالمحافظة

 

سيارات شارع ٢٣ يوليو اليوم
سيارات شارع ٢٣ يوليو اليوم

 

شارع ٢٣ يوليو اليوم
شارع ٢٣ يوليو اليوم

 

ميدان شهداء بورسعيد
ميدان شهداء بورسعيد

 

ميدان وساحة الحمام
ميدان وساحة الحمام

 


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