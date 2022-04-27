صعود بورصتى السعودية ودبى بجلسة الأربعاء.. وهبوط البحرين وقطر والكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 1.04% رابحًا 140.42 نقطة ليغلق عند مستوى 13643.91 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.59% رابحًا 21.83 نقطة ليغلق عند مستوى 3687.69 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 1.03% خاسرًا 21.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2038.12 نقطة، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت، وانخفض مؤشر بورصة قطر.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.04% رابحًا 140.42 نقطة ليغلق عند مستوى 13643.91 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.09% خاسرًا 21.98 نقطة ليغلق عند مستوى 23634.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 149.6 مليون سهم بقيمة 7.8 مليار ريال.

وصعد 15 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.66%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.26%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.04%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.86%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.42%، فيما تراجعت قطاعات الأدوية، والرعاية الصحية، والإعلام والترفيه، والسلع طويلة الأجل، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.1%، 0.48%، 0.15%، 0.1%، 0.01% على التوالي.

وقفز 150 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سايكو" بنسبة 10%، ثم سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 6.330%، ثم سهم "العربي" بنسبة 5.83%، وتراجع 54 سهمًا على رأسها سهم "وقت اللياقة" بنسبة 3.79%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 2.27%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 1.84%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 819 مليون ريال سعودي.



بورصة دبي كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.59% رابحًا 21.83 نقطة ليغلق عند مستوى 3687.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 158.4 مليون سهم محققة ما قيمته 465.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 7273 صفقة لعدد 28 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 8.36%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.87%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.53%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي التأمين والاتصالات بنسبة 0.3%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 12.07%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 4.25%، فيما تراجع 11 سهمًا على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.50%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.63%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.1 مليون ورقة بقيمة 121.3 مليون درهم.



بورصة البحرين فيما تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.03% خاسرًا 21.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2038.12 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 275.65% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 4.14%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 33.71% بضغوط هبوط أسهم شركة الإثمار القابضة، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 3.33%، 0.99%، 0.79%، 0.2%، على التوالي.

فيما ارتفعت أسهم بنك البحرين الإسلامي، مجموعة جي أف إتش المالية، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 5.26%، 1.82%، 1%، على التوالي.



بورصة الكويت كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% خاسرًا 28.65 نقطة ليغلق عند مستوى 8318.33 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسرًا 17.21 نقطة ليغلق عند مستوى 9262.65 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.91% خاسرًا 58.14 نقطة ليغلق عند مستوى 6360.81 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.68% خاسرًا 45.59 نقطة ليغلق عند مستوى 6642.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 295.5 مليون سهم بقيمة 68.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 3.06%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.77%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.75%، ثم قطاعات المنافع والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.45%، 0.43%، 0.42%، على التوالي، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والمواد الأساسية بنسبة 0.35%، 0.3%، على التوالي، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.2%، 0.19%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيدًا بنسبة 0.79%.



بورصة أبو ظبي وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.127% خاسرًا 12.70 نقطة ليغلق عند مستوى 10006.46 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.857 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 232.4 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 8316 صفقة.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.53%، أعقبه الاتصالات بنسبة 0.8%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع المرافق بنسبة 1.46%، ثم قطاعي الصناعات والطاقة بنسبة 0.31%، 0.24%، على التوالي.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 4.59%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 3.1%، ثم سهم "شركة الدار العقارية" بنسبة 3.1%، وتراجع 26 سهمًا على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 8.7%، ثم سهم "الشركة الوطنية للتكافل" بنسبة 8.31%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 6.44%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 398.4 مليون درهم.



بورصة قطر وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.14% خاسرًا 156.83 نقطة ليغلق عند مستوى 13613.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 162.6 مليون سهم بقيمة 738.1 مليون ريال عبر تنفيذ 17.9 ألف صفقة، وتراجع 37 سهمًا، وارتفعت 5 أسهم، واستقرت 7 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.28%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.23%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.66%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.33%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%.