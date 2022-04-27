سرادق مهيب لعريس الجنة.. أسرة الطالب أحمد ضحية حادث كفر الشيخ تتلقى العزاء.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل سرادق العزاء الذي أقامته أسرة أحمد عبد الرحمن طالب الأكاديمية البحرية الذى لقى ربه إثر حادث أليم بمحافظة كفر الشيخ هو و4 من زملائه، وتم دفن جثامينهم أمس وتتلقى الأسرة اليوم العزاء بقرية نزلة خيال التابعة لمركز الزقازيق محافظة الشرقية.



وتوافد الآلاف من أهالى الشرقية لتقديم واجب العزاء للأسرة ومن بينهم أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



ولقى 5 طلاب مصرعهم في حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل محملة محصول البنجر بسيارة ملاكي التي كان يستقلها الطلاب، مما أدى لاصطدامها بالرصيف بعد كمين رشيد كبري زكريا على الطريق الدولى الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.



تلقى غرفة العمليات بمديرية الصحة، و مرفق إسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي، مما أدى لاصطدامها بالرصيف بعد كمين رشيد، بالقرب من كبري زكريا، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتمكن رجال الإسعاف من استخراج الـ5 جثامين من السيارة الملاكي، وجرى نقلهم لمشرحة مستشفى رشيد المركزي.



وتبين من البيانات أن الطلاب هم أحمد السعيد الشلقامي، 21 سنة من دكرنس دقهلية، وأدهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 سنة، من دكرنس دقهلية، وأحمد عبدالرحمن السيد أحمد، 21 سنة من أبو كبير شرقية، ومحمد جمال محمد حسين محمد، 21 سنة من سنورس الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد، من دكرنس دقهلية.