رئيس مدينة المحلة: منظومة النظافة ستشهد تطورًا كبيرًا بعد تطوير مصنع تدوير المخلفات

الغربية - عادل ضرة

تفقد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة أعمال تطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بطريق "المحلة / الجابرية"، حيث شملت أعمال التطوير 4 خطوط لتدوير المخلفات إلى جانب تركيب خط تدوير كوري جديد بطاقه 20 طن / ساعة، ومن المتوقع أن تكون قدرة تدوير المصنع تفوق المتولد اليومي من القمامة بمدينة المحلة وقراها والذي يصل إلى 700 طن قمامة يوميًا.

كما تابع أعمال رفع المخلفات الموجودة بالمصنع، حيث تم نقل 230 ألف طن قمامة خلال الفترة الماضية، وساهمت رفع هذه الكمية في استكمال أعمال التطوير بالمصنع وإقامة الخطوط الجديدة.

كان المصنع قد شهد العديد من أعمال التطوير الأخرى خلال الفترة الماضية منها إعادة بناء المبنى الإداري وصب الأرضيات وعمل ورشة ميكانيكية جديدة ومغسلة داخل المصنع وميزان وعمل الأرصفة بالانترلوك وتزويد المصنع بالعديد من معدات النظافة.

وأكد رئيس المدينة أن منظومة النظافة بالمحلة ستشهد تطورا مذهلا مع الانتهاء من أعمال التطوير ورفع جميع المخلفات والبدء فى التدوير اليومى لجميع المخلفات، وشارك فى الجولة المهندس عبد الناصر جاد مدير مصنع التدوير والمهندس عبد الناصر بهلول مدير الإدارة الهندسية.