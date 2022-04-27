وبعث البرهان، اليوم الأربعاء، ببرقية تهنئة، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.


وأعرب رئيس مجلس السيادة، عن أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية، في ظل الولاية الثانية للرئيس الفرنسي، مزيدا من التقدم والتطور.