خريطة إصابات العمل بالحكومة والقطاع الخاص 2021.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

بمنـاسـبة اليوم العـالـمي للسلامة والصحة في مكان العمل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد حالات إصابات العمل بالنصف الأول من عام 2021، بلغ 6015 حالة إصابة.

وتناولت بيانات جهاز الإحصاء توزيع عدد إصابات العمل بالحكومة والقطاع الخاص بالإنفوجراف وفقا لما يلي:

- بلغ عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومى 913 حالة إصابة بنسبة 15.2%.

- بلغ عدد حـالات إصابات الـعمل بالـقطــاع العام/ الأعمال العـام 1932 حالة إصابة بنسبة 32.1%.

- بلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطــاع الخاص "50 عامل فأكثر" 2988 حالة إصابة بنسبة 49.7% .

- بلغ عدد حـالات إصـــابـات العمـــل بالقطــاع الاستثماري 182 حالة إصابة بنسبة 3%، وبلغ إجمالي عدد حالات إصابات العمل للذكور 5387 حالة بنسبة 89.6%، مقابل 628 حالة للإناث بنسبة 10.4٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2021.

- استحوذ نشاط الصناعات التحويلية على النسبة الأكبر من عدد حالات إصابات العمل حيث بلغت نسبته 57.8٪، يليه نشاط الكهرباء والمياه بنسبة 7.6٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة للنصف الأول من عام 2021.

- بـلغـت أعلي نسبة لحـالات إصابات العمل في مهنه الفنيون ومساعدو الأخصائيين 33.2٪ يليها مهنة عمال المهن العادية بنسبة 20.2٪ من إجمالي عدد حالات الإصابة.

- بلغت أعلي نسبة لحالات إصابات العمل في "سقوط الأشخاص" 30.5%، يليها "الخطأ أو التصادم بأشياء" بنسبة 24.3% من إجمالي عدد حالات الإصابة.

- بلغ نسب حالات الشفاء بدون عجز 78.2% من إجمالي عدد حالات الإصابة، وبلغ نسب حالات تحت العلاج 18.8% من إجمالي عدد حالات الإصابة.

- بلغ نسب حالات شفاء بعجز 1.6% من إجمالي عدد حالات الإصابة وبلغ نسب حالات الوفاة 1.4% من إجمالي عدد حالات الإصابة.