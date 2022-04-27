حلويات صديقة لنظام الكيتو .. اعرفى طريقة تحضيرها

كتبت إيناس البنا

يمكن أن تصل الرغبة الشديدة في تناول السكر في أي وقت وفي أي مكان، خاصة إذا كنت ممن يتبع نظام غذائى معين يمنعك من تناول السكريات.

حمية الكيتو تنطوي على تناول طعام منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون، والتخلص من السكر المكرر من النظام الغذائي، ولكن باستخدام المكونات والوصفات الصحيحة ، يمكن للشخص إعداد حلويات صحية صديقة للكيتو لإشباع الرغبة الشديدة في تناول السكر أثناء اتباع نظام الكيتو دايت، بحيث يمكن تناول هذه الحلويات فى وجبة الفطار.

حلوى صديقة للكيتو



إليك بعض أفكار الحلوى الصحية الملائمة لحمية الكيتو والتي يمكنك البحث عنها وفقا لموقع " times news:

كرات الجبن الكريمي:



يمكنك تحضير هذه الحلوى، ومزج بعض الجبن الكريمي مع زبدة الفول السوداني ومسحوق الشوكولاتة، و التحلية من اختيارك، اصنعي المزيج إلى كرات وغطيها بجوز الهند المبشور أو الشوكولاتة المنصهرة أو رقائق الشوكولاتة .

موس زبدة الفول السوداني:



قم بإعداد هذه الحلوى عن طريق خلط الكريمة المخفوقة والجبن الكريمي وخلاصة الفانيليا وزبدة الفول السوداني والمحليات المفضلة. اخفقي المزيج حتى تحصلي على قوام ناعم يشبه الموس.

كعكة الكوب:



لتحضير هذه الحلوى، اخلطي المكونات مثل زبدة الفول السوداني ورقائق الشوكولاتة ودقيق اللوز والبيض والبيكنج بودر ومكونات أخرى من اختيارك. اخلطيهم جيدًا مع بعض الزبدة وضعي الخليط في الميكروويف لمدة 5 دقائق.

الآيس كريم الفواكه :



يمكن تحضير هذه الحلوى السهلة عن طريق مزج بعض الزبادي المجمد مع الفواكه المجمدة، يمكنك الاختيار من بين أنواع الفاكهة المتوفرة مثل التوت ، والتوت الأزرق ، والفراولة ، والموز ، والمانجو ، وما إلى ذلك ، ومع ذلك ، تأكد من أنك قد قمت بتجميد الزبادي معك.

المكسرات المحلاة:



مع هذه الحلوى، لتحضير المكسرات المحلاة ، اخلطي التحلية المفضلة لديك مع بعض الزبدة وخلاصة الفانيليا والمكسرات في مقلاة. اطبخي حتى تتغطى المكسرات وانقليها على الفور إلى ورق زبدة وافصلي المكسرات. يمكنك تحضير هذه الحلوى بمجموعة متنوعة من الحلويات مثل الجوز والجوز واللوز وما إلى ذلك.