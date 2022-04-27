اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 05:58 ص
أكرم القصاص
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توفير لحوم بسعر 100 جنيه للكيلو بمنفذ الوحدة المحلية لقروى طوخ فى قنا

الأربعاء، 27 أبريل 2022 05:00 ص
توفير لحوم بسعر 100 جنيه للكيلو بمنفذ الوحدة المحلية لقروى طوخ فى قنا لحوم - صورة أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت الوحدة المحلية لمجلس قروى طوخ بقنا، عن توفير لحوم بلدية بسعر 100 جنيه للكيلو، وذلك في إطار مبادرة محافظة قنا للحد من جشع التجار.

وأوضح مسئول بالوحدة المحلية لـ"اليوم السابع"، أن اللحوم توفرها المحافظة وتباع للمواطنين بسعر 100 جنيه، وأيضًا يعلن قبل وصول اللحوم بيوم عن مكان البيع وتوافرها.

وكان أوضح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن المنافذ المقرر توزيع اللحوم بها تشمل أيضا 4 منافذ بمركز دشنا، ومنطقة السويقة بمدينة الوقف، ومنفذ واحد بمركز قنا فى الوحدة المحلية لقرية أبنود الأسبوع المقبل، على أن يكون التوزيع كل أسبوع فى مجلس قروى مختلف، بالإضافة إلى 4 منافذ بمركز قفط و3 منافذ بمركز قوص، و3 منافذ بمركز نقادة.
 


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