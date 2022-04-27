تكليف المسئولين بترميم منزل سيدة بعد احتراقه وتفحم محتوياته فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

كلف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، مسئولى التضامن الاجتماعي، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، والجهات المعنية، لإعادة ترميم مسكن ربة منزل، بمنطقة البحارى بمدينة الفيوم، وتوفير الرعاية الكاملة لأسرتها، بعد احتراق المنزل وتفحم محتوياته بالكامل.

كان حريق، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم، قد نشب نتيجة ماس كهربائي، بمسكن ربة منزل وطفليها اليتيمين بمنطقة البحارى بمدينة الفيوم، أسفر عن احتراق المنزل، وتفحم محتوياته بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من إخماد النيران قبل أن تمتد إلى المنازل المحاورة.

وأصدر المحافظ، على الفور، توجيهات لكلٍ من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بمعاينة المنزل على الطبيعة، ورصد كل احتياجات الأسرة وتذليل العقبات، أمام إعادة ترميم المنزل، وفرشه بالأثاث اللازم، وتدبير كل احتياجات الأسرة.

كما وجه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مبلغ 10 آلاف جنيها تعويض للأسرة، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية، لتزويد المنزل بكل احتياجات الأسرة من الأثاث اللازم، والأجهزة الكهربائية، والسلع والمواد الغذائية فى أسرع وقت.