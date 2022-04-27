اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تكليف المسئولين بترميم منزل سيدة بعد احتراقه وتفحم محتوياته فى الفيوم

الأربعاء، 27 أبريل 2022 11:13 ص
تكليف المسئولين بترميم منزل سيدة بعد احتراقه وتفحم محتوياته فى الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم
الفيوم - رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، مسئولى التضامن الاجتماعي، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، والجهات المعنية، لإعادة ترميم مسكن ربة منزل، بمنطقة البحارى بمدينة الفيوم، وتوفير الرعاية الكاملة لأسرتها، بعد احتراق المنزل وتفحم محتوياته بالكامل.

كان حريق، وفقا لبيان صحفي، صباح اليوم، قد نشب نتيجة ماس كهربائي، بمسكن ربة منزل وطفليها اليتيمين بمنطقة البحارى بمدينة الفيوم، أسفر عن احتراق المنزل، وتفحم محتوياته بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من إخماد النيران قبل أن تمتد إلى المنازل المحاورة.

وأصدر المحافظ، على الفور، توجيهات لكلٍ من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بمعاينة المنزل على الطبيعة، ورصد كل احتياجات الأسرة وتذليل العقبات، أمام إعادة ترميم المنزل، وفرشه بالأثاث اللازم، وتدبير كل احتياجات الأسرة.

كما وجه، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف مبلغ 10 آلاف جنيها تعويض للأسرة، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية، لتزويد المنزل بكل احتياجات الأسرة من الأثاث اللازم، والأجهزة الكهربائية، والسلع والمواد الغذائية فى أسرع وقت.


الفيوم

محافظة الفيوم

محافظ الفيوم

ترميم منزل

ربة منزل

احتراق منزلها

منطقة البحارى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة