تعرف على توليد الكهرباء من الماء للحماية من آثار تغير المناخ

كتبت منال العيسوى

خلال الآونة الأخيرة رصدت العديد من التقارير المعنية بالطاقة، أهمية التوسع فى تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الماء كأحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث إن العديد من دول العالم تعول على هذه المشروعات بهدف خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربونى.

وخلال هذا التقرير نرصد أهم 10 معلومات عن الطاقة الكهرومائية وتاريخها.

1- رغم وجود عدد من التحديات التى تواجه الطاقة الكهرومائية، والمعروفة باسم توليد الكهرباء من الماء بسبب التغيرات المناخية والجفاف حول العالم، إلا أنه استحوذت الطاقة الكهرومائية على نحو 43% من سعة الطاقة المتجددة عالميا، وفقا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، وهو الأمر الذى تطلب مضاعفة السعة بحلول عام 2050، لتحقيق الهدف المناخى بالوصول إلى الحياد الكربونى وفق اتفاق باريس.

2- يعد توليد الكهرباء من الماء، لها دور بالغ الأهمية فى تلبية وتأمين احتياجات كثير من دول العالم، وخاصة بعض الدول النامية.

3- فى الدول التى لجأت لإنتاج الطاقة الكهرومائية، فإن محطات توليد الكهرباء من الماء، لابد أن يتم إنشاؤها على مصدر المياه أو بالقرب منه، حيث يمر الماء عبر أنبوب، أو فتحات، ثم يندفع باتجاه التوربينات، ثم يدفعها لتدوير المولد الذى ينتج الكهرباء.فكلما زاد تدفق المياه والارتفاع الرأسى، زادت الكهرباء المنتجة من محطة الطاقة الكهرومائية.

4- يحتاج نظام توليد الكهرباء من الماء، إلى توربينات أو مضخات أو عجلة مائية من اجل تحويل طاقة المياه المتدفقة إلى طاقة دورانية يتم تحويلها لكهرباء.

5- يعد توليد الكهرباء من الماء أقدم مصادر الطاقة لإنتاج الطاقة الميكانيكية والكهربائية، فمنذ آلاف السنين، وكان استخدم الناس للطاقة الكهرومائية لقلب عجلات على الأنهار لطحن الحبوب، حيث كانت مصانع الحبوب والأخشاب تعمل بالطاقة الكهرومائية مباشرة.

6- فى عام 1880 كان أول استخدام صناعى للطاقة الكهرومائية، من أجل توليد الكهرباء من الماء فى الولايات المتحدة، وتم تشغيل 16 مصباحا من مصابيح قوس الفرشاة فى مصنع بولاية ميشيجان.

7- فى عام 1882 تم افتتاح أول محطة للطاقة الكهرومائية فى الولايات المتحدة، لبيع الكهرباء على نهر فوكس.

8- يوجد فى أمريكا نحو 1450 محطة طاقة مائية تقليدية، و40 محطة طاقة مائية للتخزين بالضخ، وأقدم منشأة طاقة مائية "محطة وايتينج" وبدأ العمل فيها عام 1891، وإجمالي طاقتها نحو 4 ميجاواط.

9- قبل منتصف السبعينيات تم بناء معظم هذه المحطات من قبل الوكالات الحكومية الفيدرالية، وأكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في الولايات المتحدة، هي سد جراند كولي المائى على نهر كولومبيا في واشنطن بقدرة توليد إجمالية حوالة 6 آلاف و765 ميجاواط.

10- فى عام 2020 الطاقة الكهرومائية شكلت نحو 7.3% من إجمالى توليد الكهرباء فى أمريكا، كما تشكل أيضا نحو 37% من إجمالى توليد الكهرباء المتجددة.