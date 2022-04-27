تحرير 49 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة مكبرة على الأسواق فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال.

أسفرت الحملات عن ضبط 5 محاضر غش تجارى للعرض للبيع مصنعات لحوم منتهية الصلاحية والتحفظ على 30 كجم لانشون و50 كجم عجينة حواوشي و35 كجم أسماك، وكذلك ضبط 6 مناديب توزيع غاز بدون تصريح وبدون إعلان عن الأسعار، 4 مخبز إنتاج خبز ناقص الوزن، مضر بيع بأزيد من السعر المقرر سكر حر التحفظ على 15 كجم، 3محضر عدم اعلان عن مخزن .

19 محضر عدم إعلان عن الأسعار

11 محضر عدم حمل شهادة صحية.

وبلغ إجمالى المحاضر 49 محضرا.

جارى تحرير محاضر بالمخالفات تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.