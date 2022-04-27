اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 06:04 م
أكرم القصاص
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تحرير 49 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة مكبرة على الأسواق فى دمياط

الأربعاء، 27 أبريل 2022 04:52 م
تحرير 49 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة مكبرة على الأسواق فى دمياط حمله تموينيه - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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شنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط، حملة موسعة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الجشع والاستغلال.

أسفرت الحملات عن ضبط 5 محاضر غش تجارى للعرض للبيع مصنعات لحوم منتهية الصلاحية والتحفظ على 30 كجم لانشون و50 كجم عجينة حواوشي و35 كجم أسماك، وكذلك ضبط 6 مناديب توزيع غاز بدون تصريح وبدون إعلان عن الأسعار، 4 مخبز إنتاج خبز ناقص الوزن، مضر بيع بأزيد من السعر المقرر سكر حر التحفظ على 15 كجم، 3محضر عدم اعلان عن مخزن .

19 محضر عدم إعلان عن الأسعار

11 محضر عدم حمل شهادة صحية.

وبلغ إجمالى المحاضر 49 محضرا.

جارى تحرير محاضر بالمخالفات تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.


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