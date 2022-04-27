تحرير 114 محضر مخالفة وضبط 10 أطنان لحوم ودجاج وأسماك مخالفة بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جهته، أوضح الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية ( إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم – أقسام الصحة بالإدارات البيطرية ) بالإشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية ) وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 114 محضر مخالفة و ضبط 10 طن و 720 كجم لحوم و دجاج و أسماك مخالفة تشمل ( 852 كجم ) لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و ( 104 كجم ) لحوم مجمدة ولحوم مصنعة و دجاج و ( 9 طن و694 كجم) أسماك بدون بيانات و مجهولة المصدر و ( 18 كجم ) لحوم مصنعة وكبده تم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و ( 52 كجم ) لحوم مصنعة ومجمدة ودجاج غير صالحة للإستهلاك الآدمى وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحى وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



الأسماك المضبوطة بالحملة