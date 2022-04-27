بكين: مبدأ "صين واحدة" ركيزة للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان

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أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن مبدأ "صين واحدة" يعد ركيزة للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.



وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين - في تصريح أوردته وكالة "شينخوا" اليوم الأربعاء - عن رفضه لبيان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي أشار خلاله إلي أن حكومة بلاده مصممة على التأكد من أن تايوان لديها جميع الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها ضد أي عدوان محتمل.



وحث متحدث الخارجية الصينية، الجانب الأمريكي على عدم الاستهانة بقوة عزيمة وتصميم وقدرة 1.4 مليار صيني في الدفاع عن سيادة البلاد ووحدة وسلامة أراضيها، مشيرًا إلى أن نقض الالتزام سيدفع تايوان نحو مياه خطرة وسيكلف الولايات المتحدة نفسها ما لا تطيق.



وأشار إلى أنه منذ أن أقامت الصين والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية عام 1979، أعلنت الإدارات الأمريكية بكل وضوح، من بينها الإدارة الحالية، أنها ستلتزم بسياسة صين واحدة.



وأكد المتحدث، أن الاتجاه التاريخي لإعادة توحيد الصين لا يمكن إعاقة تقدمه، وأن مبدأ صين واحدة هو ركيزة السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.