بسبب خلافات قديمة.. شخص يشعل النيران فى شقة جارته بمدينة بدر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإضرام النيران فى شقة لوجود خلافات مالية بينه وبين مالكة الشقة وابنتها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بوجود حريق بشقة بأحد العقارات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين احتراق محتويات بعض الغرف "دون إصابات" .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين (مالكة الشقة محل الواقعة وابنتها)، كما أقر بقيامه بالتحصل على كمية من المواد البترولية وتوجه للشقة محل البلاغ، وعقب تأكده من خلوها قام بفك القفل الخاص بالشقة، وأضرم النيران بها ولاذ بالفرار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.