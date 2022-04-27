اليوم السابع
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انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى فى بنها دون إصابات

الأربعاء، 27 أبريل 2022 03:51 م
انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى فى بنها دون إصابات جانب من الحادث
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، انقلاب سيارة ربع نقل أعلى كوبرى مفارق الزقازيق، مدخل مركز ومدينة بنها بالقليوبية، وتم رفع السيارة وتجنيبها عن الطريق، وذلك بسبب مواد بترولية مسكوبة على الطريق، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بإنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي اتجاه القاهرة، أعلى كوبرى مفارق الزقازيق، مدخل مركز ومدينة بنها بالقليوبية.
 
على الفور انتقل العقيد محمد سعد وكيل مرور القليوبية، وقوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل، وبسبب مواد بترولية على الطريق اتجاه القاهرة الإسكندرية ما أدى إلى انقلاب السيارة الربع نقل ووقف الحركة المرورية، دون خسائر بالأرواح، وعلى الفور تم التعامل مع المواد المسكوبة لفتح الحركة المرورية أمام السيارات على الطريق، وتم رفع آثار الحادث، وتولت النيابة التحقيق.

أمن القليوبية

مديرية أمن القليوبية

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

بنها

انقلاب سيارة

مواد بترولية

اخبار القليوبية

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