انخفاض تطعيم الأطفال ضد الدفتيريا والتيتانوس فى أمريكا اللاتينية يثير القلق

فاطمة شوقى

انخفض التطعيم ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكى للأطفال فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى من 90% فى عام 2015 إلى 76% فى عام 2020، وفقا لصحيفة "لاس امريكاس".

وحذرت اليونيسف من أن واحداً من بين كل أربعة أطفال في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ليس لديه جدول التطعيم الكامل ، مما يجعله عرضة لأمراض خطيرة في منطقة تشهد انخفاضاً "ينذر بالخطر" في تطعيم القصر.

وقالت اليونيسف في بيان: "في غضون خمس سنوات فقط ، انخفض جدول التطعيم الكامل ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من 90 % في عام 2015 إلى 76 % في عام 2020".

وهذا يعني ، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، أن "واحدًا من كل أربعة فتيان وفتيات" في أمريكا اللاتينية لم يتلق جدول التطعيم الروتيني الكامل الذي من شأنه أن يحميهم من "الأمراض المتعددة".

وحذر جان جوف ، المدير الإقليمي لليونيسف لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومقره بنما ، في البيان من أن "انخفاض معدلات التطعيم في المنطقة ينذر بالخطر".

وأضاف أن هذا الوضع "يترك ملايين الأطفال والمراهقين معرضين لأمراض خطيرة ، أو حتى الموت ، في حين يمكن تفاديه".

ووفقًا للبيانات التي قدمتها اليونيسف وهايتي وسورينام ، فإن نصف الأطفال الذين تم تطعيمهم فقط ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي لديهم أدنى نسب تغطية في المنطقة ضد هذه الأمراض. تليها فنزويلا بنسبة 60٪ وبوليفيا بنسبة 68٪ والإكوادور بنسبة 70٪.

في المقابل ، تتمتع سانت كيتس ونيفيس ودومينيكا وسانت فنسنت وجزر جرينادين وكوبا في منطقة البحر الكاريبي وكوستاريكا في أمريكا الوسطى بأعلى تغطية ، بأكثر من 95٪. في أمريكا الجنوبية ، تقدم الأوروغواي ، بنسبة 92٪ ، أفضل الأرقام القياسية.

وتؤكد منظمة اليونيسف أن انخفاض التغطية بنسبة 14 % خلال السنوات الخمس الماضية يؤثر على ما يقرب من 2.5 مليون طفل لم يتلقوا جرعات التطعيم الثلاث ضد الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي.

كان الانخفاض في تغطية التطعيم قد بدأ بالفعل قبل جائحة كوفيد -19 ، ولكن بسبب فيروس كورونا ، تفاقم الوضع بسبب تعليق العديد من الخدمات الصحية الأساسية والخوف من الإصابة بالذهاب إلى مركز طبي.

وقال رالف ميدي ، الاختصاصي الإقليمي لصحة الأم وحديثي الولادة في اليونيسف في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، لوكالة فرانس برس: "هناك عدة أسباب لهذا التراجع".

وأضاف: "لقد تغير سياق المنطقة في السنوات الخمس الماضية. ركزت الحكومات اهتمامها على قضايا الصحة العامة الناشئة الأخرى ، مثل زيكا ، شيكونجونيا (الفيروسات) ، ومؤخرا كوفيد -19".

تحذر اليونيسف من أن انخفاض نسبة الأطفال الملقحين "نكسة خطيرة" لأنها تعرض صحة القاصرين للخطر ، الذين قد يعانون من عواقب مدى الحياة.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن انخفاض التطعيم يسهل أيضًا انتشار الأمراض مثل الحصبة ، التي يعد فيروسها شديد العدوى.

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنه بينما كان هناك ما يقرب من 500 حالة إصابة بالحصبة في عام 2013 ، ارتفع الرقم في عام 2019 إلى أكثر من 23000 حالة. نفس الشيء مع الدفتيريا التي ارتفعت من خمس حالات عام 2013 إلى ما يقرب من 900 حالة عام 2019.