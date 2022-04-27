انتشال سيارة سقطت فى ترعة بالشرقية دون خسائر بالأرواح.. صور

الشرقية فتحية الديب

تمكن عدد من أهالي مركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، من انتشال سيارة ملاكي كانت قد سقطت في مياه الترعة الرئيسية الواصلة بين قرية بني منصور ومركز ومدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.



وشهدت المنطقة، صباح اليوم الأربعاء، سقوط سيارة ملاكي في مياه الترعة الرئيسية بين قرية بني منصور ومركز أولاد صقر، بنطاق ودائرة مركز شرطة أولاد صقر، فيما تمكن قائد السيارة من مغادرتها قبل سقوطها في مياه الترعة، قبل أن يجتمع الأهالي ويتمكنون من انتشال السيارة دون إصابات أو خسائر في الأرواح.



انتشال سيارة سقطت في ترعة بالشرقية



انتشال سيارة سقطت في ترعة بالشرقية



انتشال سيارة سقطت في ترعة بالشرقية