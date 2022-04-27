الطب البيطري بكفر الشيخ: ضبط 200 كيلو فسيح غير صالحة وتحصين 230 رأس ماشية

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إن الحملات مستمرة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ خاصة على محال الفسيخ والرنجة، حيث جرى ضبط 200 كيلو فسيح غير صالحة للاستخدام الآدمي، و50 كيلو لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي.



وأضاف بشار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن حملات الطب البيطري بكفر الشيخ تمكنت من تحصين 230 ألف رأس ماشية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع بنسبة 100%، وجاري تحصين المواشي التي قدمت من محافظات أخرى من خلال الأكمنة المتعدد.







