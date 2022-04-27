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السيطرة على حريق فى سيارة أعلى محور 26 يوليو

الأربعاء، 27 أبريل 2022 03:59 ص
السيطرة على حريق فى سيارة أعلى محور 26 يوليو إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو بسبب حريق سيارة ملاكى، مما أدى إلى توقف حركة المرور مناطق ميدان لبنان اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وانتقلت أوناش المرور لسحب الكثافات المرورية من الطريق، فيما انتقلت سيارة إطفاء وتمت عملية الإخماد ولم ينتج عنه أى مصابين.

وقام رجال المرور بعمليات سحب للكثافات، لحين إعادة تنظيم حركة السيارات التى تأثرت فى الاتجاهين. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو بحريق سيارة تسبب فى كثافات مرورية، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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