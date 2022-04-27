الزراعيين الإيطالى: حرب أوكرانيا ترفع أسعار القمح بنسبة 22٪

فاطمة شوقى

أكد اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتى)، أن الحرب الأوكرانية رفعت أسعار القمح بنسبة 22٪، بينما تعرض الأمن الغذائي للخطر في بعض دول العالم.

وأشار الاتحاد الزراعى الإيطالى "انقطاع وصول المحاصيل من أوكرانيا وصعوبات النقل بسبب الحرب، أسهم بارتفاع أسعار القمح عالمياً بنسبة 22٪ خلال شهرين من الحرب، كما ازادت أسعار الذرة المخصصة لتغذية الحيوانات أيضًا بنسبة 17٪، وكذلك المنتجات الزراعية بأسرها"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأشار الإتحاد الزراعي في دراسته ، إلى "نقص بنسبة 20٪ من محصول الحبوب في أوكرانيا بسبب تقلص المساحات المزروعة، ففي الواقع، هناك خطر فقدان السوق نسبة أكبر من القمح العالمي في ظل الحرب مع أوكرانيا التي تسيطر إلى جانب روسيا، على حوالي 28٪ من تجارته الدولية، مع أكثر من 55 مليون طن".

وأضاف "يضاف إلى ما سلف ذكره، 16٪ من تجارة الذرة أيضاً، أي ما يعادل 30 مليون طن للأعلاف الحيوانية المستخدمة في المزارع، فضلا عن “ما يصل إلى 65٪ من زيت عباد الشمس، أي ما يعادل 10 ملايين طن".