الرئيس الصربى: سنمضى قدما فى الطريق الأوروبى بجانب الحفاظ على صداقتنا مع روسيا

كتب أحمد عرفة

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن صربيا ستواصل المضي قدما في الطريق الأوروبي مع الحفاظ على علاقات الصداقة مع روسيا، وفقا لروسيا اليوم

وأضاف الرئيس الصربي أنه سيعير الاهتمام الأكبر خلال ولايته الجديدة للتنمية الاقتصادية لصربيا، ولذلك فإنه ملتزم بالحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.

أعرب الرئيس الصربي عن أمله في انتهاء النزاع في أوكرانيا قريبا واستعادة السلام.، موضحا أن صربيا ستواصل المضي قدما في الطريق الأوروبي مع الحفاظ على علاقات الصداقة مع روسيا.

وفى وقت سابق ناشدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وشركاءها فى المجال الإنسانى، فى بيان لها، الجهات الدولية المانحة، زيادة الدعم المالى لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين والدول المجاورة التى تستضيفهم.

وقالت شابيا مانتو المتحدثة باسم المنظمة، في مؤتمر صحفى بمقر الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، إنه وفي إطار خطة الاستجابة الإقليمية المحدثة للاجئين والخاصة بالوضع فى أوكرانيا، فإن المنظمة الدولية وشركاءها تسعى للحصول على 1.85 مليار دولار لدعم 8.3 مليون لاجئ متوقع في البلدان المجاورة وهي المجر وجمهورية مولدوفا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، بالإضافة إلى دول أخرى في المنطقة بما في ذلك بيلاروسيا وبلغاريا وجمهورية التشيك.

وأشارت إلى أن نداء زيادة الدعم تم إطلاقه على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث تسببت الأزمة حتى الآن في نزوح أكثر من 12.7 مليون شخص في الشهرين الماضيين وحدهما إذ فر أكثر من 5 ملايين منهم كلاجئين عبر الحدود وما زال 7.7 مليون نازح داخل البلاد. وقالت "مانتو" إن التقديرات تشير الى أن ما يقرب من 13 مليون شخص قد تقطعت بهم السبل في المناطق المتضررة أو غير قادرين على المغادرة بسبب المخاطر الأمنية .