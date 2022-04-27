الرئيس السيسي: اتخذنا قرار في 2014 بتوفير مخزون استراتيجي للسلع لا يقل عن 6 أشهر

كتب إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أكثر شيء كان يتحدث فيه الناس في الفترة السابقة، موضوع السلع الأساسية، واحتياجات الناس اليومية التي لن يستطيع أن يستغنى عنها أحدا، "أنا عايز أقولكم إحنا في 2014 و2015 خدنا قرار إن الدولة المصرية يكون مخزونها الاستراتيجي لا يقل عن 6 أشهر، وتم وضع الموارد لهذا الأمر".

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية: "إحنا ماكناش شايفين ساعتها إنه ممكن هيبقى في أزمة زي اللي إحنا بنشوفها دي، وهنضطر لمجابهتها ويا ترى المخزون هيكفي ولا مش هيكفي.. لما بنتكلم على أن القمح الموجود عندنا النهارده أو اللي هيتم حصاده على الأراضي المصرية يكفينا حتى نهاية هذا العام، يعني 9 شهور، والأرز موجود معانا وعندنا اكتفاء ذاتي فيه، والسكر يمكن على نهاية العام الحالي هيكون عندنا اكتفاء ذاتي منه، واللي أنا عايز أقوله، مفيش مشكلة حقيقية تخوفنا، أيوه فيه عندنا أزمة اقتصادية، ولكن إحنا قادرين نسيطر ونتعايش معها، وعندنا حاجتنا وعلى أراضينا.. وده الواقع قدام كل المصريين".

وأكمل الرئيس: "نضع في الاعتبار العمل من أجل تقليل الآثار المباشرة على المواطن قدر الإمكان من خلال التنسيق والتعاون بين الدولة ومؤسساتها من جهة، ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية من جهة أخرى، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن تضحيات المصريين وأحلامهم هي ضمان بقاء أمتنا العظيمة، "ومثلما عبرنا معا التحديات السابقة، سنعبر ونجتاز أيضا التحديات الحالية".