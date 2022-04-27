الدفاع الروسية: تدمير مستودعات أسلحة بزاباروجيه وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ "كاليبر" مستودعات تحتوي على شحنة ضخمة من الأسلحة والذخيرة الأجنبية على أرض معمل الألمنيوم في زابوروجيه بجنوب أوكرانيا، كما تم إسقاط عشرات الطائرات المسيرة.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء ذلك في إفادة يومية قدمها للصحفيين صباح اليوم الأربعاء المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أضاف أن طيران الجيش الروسي استهدف 59 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأدت ضربات القوات الجوية الفضائية الروسية خلال الليلة الماضية إلى مقتل أكثر من 120 من عناصر الوحدات القومية المتطرفة وتدمير 35 قطعة من المدرعات، إضافة إلى منظومة Buk-M1 للدفاع الجوي.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 18 طائرة مسيرة أوكرانية وصاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا أو".