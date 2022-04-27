اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاع الروسية: تدمير مستودعات أسلحة بزاباروجيه وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 09:48 ص
الدفاع الروسية: تدمير مستودعات أسلحة بزاباروجيه وإسقاط عشرات الطائرات المسيرة الجيش الروسى - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ "كاليبر" مستودعات تحتوي على شحنة ضخمة من الأسلحة والذخيرة الأجنبية على أرض معمل الألمنيوم في زابوروجيه بجنوب أوكرانيا، كما تم إسقاط عشرات الطائرات المسيرة.

وحسب موقع روسيا اليوم، جاء ذلك في إفادة يومية قدمها للصحفيين صباح اليوم الأربعاء المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أضاف أن طيران الجيش الروسي استهدف 59 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وأدت ضربات القوات الجوية الفضائية الروسية خلال الليلة الماضية إلى مقتل أكثر من 120 من عناصر الوحدات القومية المتطرفة وتدمير 35 قطعة من المدرعات، إضافة إلى منظومة Buk-M1 للدفاع الجوي.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 18 طائرة مسيرة أوكرانية وصاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا أو".

 

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة