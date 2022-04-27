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الداخلية تضبط 158 قطعة سلاح وتنفذ 87 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:06 م
الداخلية تضبط 158 قطعة سلاح وتنفذ 87 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (158) قطعة سلاح نارى، و(187) قضية مخدرات، وتنفيذ (87826) حكما قضائيا متنوعا.

 

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (5) قطع سلاح نارى وأبيض ، وضبط (12) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (15) متهم لعدد (6) منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7265) حكم قضائى متنوع.

 

 


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