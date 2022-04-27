وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس ، حسبما أفادت قناة " الحرة" الأمريكية ، إن تصريحات وزير الخارجية الروسي عدائية ومستفزة وغير مسؤولة ، مشيراً إلى أنها محاولة واضحة لاستمرار موسكو في تشتيت الانتباه عن فشلها في أوكرانيا ،وعن الأعمال الوحشية التي تمارسها ضد الشعب الأوكراني وعن رفضها التفاوض بنية حسنة وعن تاريخها العدواني ضد جيرانها.

وأضاف برايس أنه طالما حاولت روسيا إلقاء المسئولية عن عدوانها على أطراف أخرى سواء على واشنطن أو الناتو وغيرهما، مؤكداً أن حديث روسيا المنفلت عن تصعيد نووي يمثل قمة" اللامسئولية" ويتناقض بشكل صارخ مع ما أكده الاتحاد الروسي مرارا أنه لا يمكن التفكير في إشعال حرب نووي.

وكان لافروف قد صرح في مقابلة مع التلفزيون الروسي، في وقت سابق ، بأن خطر نشوب حرب نووية "حقيقي ولا يمكن الاستهانة به"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "الموقف المبدئي" لروسيا هو "عدم جواز نشوب حرب نووية".

