الخارجية الأمريكية: نبحث إدراج روسيا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"

كتب أحمد عرفة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الإدارة الأمريكية تبحث إمكانية إدراج روسيا على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" على خلفية عمليتها في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال جلسة الاستماع في مجلس الكونجرس الأمريكى، ردا على سؤال من السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام بهذا الصدد: "نحن ندرس ذلك، والخبراء القانونيون يدرسون ذلك".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: لا أشكك في أن الروس يمارسون الإرهاب تجاه الشعب الأوكراني.

وفى سياق آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، جون كيربي عن تسليم الولايات المتحدة ألأمريكية لأوكرانيا أكثر من نصف كمية مدافع "الهاوتزر" التي وعدتها بها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة سلمت أوكرانيا أكثر من نصف مدافع الهاوتزر التي وعدتها بها سابقا، دون تحديد العدد الدقيق.