البدء فى حفر موقف العراقية بشبين الكوم وتطور فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة

المنوفية - محمد فتحى

قام طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء صباح اليوم بمتابعة أعمال البدء في حفر موقف السيارات بقرية العراقية (العراقية: شبين الكوم) على مساحة 280متر2، على تغطية ترعة منية الواط تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

على الجانب الأخر تطورت نسب تنفيذ باقي مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تتم أعمال تشطيب ومحارة الوحدة الصحية بدراجيل، وتتواصل أعمال الحفر لتوصيل خط الصرف الصحي للمجمع الزراعي بزاوية البقلي، وتشطيب واجهات عمارات سكن كريم بالقرية.

كما تم صب قواعد وأعمدة الحظائر الملحقة بالعمارات، وفي قرية العراقية تواصل تشطيب المحارة لمبنى وسور الوحدة الصحية. ومن جانبه وجه طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ مشروعات المبادرة وعرض ما يعيقها من معوقات أول بأول للعمل على حلها بأسرع وقت منعاً لتعطيل أو توقف العمل بالمشروعات.