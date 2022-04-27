الأول من ذوى الهمم فى حفظ القرآن: تكريم الرئيس حافزا للنشء لحفظ كتاب الله

كتب على عبد الرحمن

عبر نادى سعد جابر، الحاصل على المركز الأول فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرون، فى الفرع الثالث الخاص بحفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، عن سعادته بتكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، خلال احتفالية وزارة الأوقاف، بليلة القدر.

وقال نادى سعد جابر لـ"اليوم السابع"، إنه يكن يتخيل أن يتم تكريمه من الرئيس في أكبر احتفالية بمصر لتكريم حفظة القرآن الكريم فى ليلة القدر ، لافتا إلى أن تكريم الرئيس وتشجيعه لحفظة كتاب الله ويحفز النشء على استكمال المسيرة، موجها شكره للرئيس على رفع الحد الأدنى للجائزة ما يؤكد اهتمامه بحاملى كتاب الله.

وحول مسيرته في حفظ كتاب الله قال نادى سعد جابر: وٌلدت كفيفا، قد يحجب عن الإنسان نعمة لأجل نعمة العلم، فحجب نعمة البصر عني دفعتني لحفظ كتاب الله عز وجل، وأعاننى الله على حفظ كتابه، وكانت أسرتي تعينني على حفظ القرآن الكريم ومراجعته وبعد أن أنهيت حفظ القرآن، بدأت في تعلم أحكامه والقراءات القرآنية ثم اشتركت في العديد من المسابقات القرآنية وحصلت على العديد من الجوائز"، لافتا إلى أنه يدرس في الفرقة الرابعة كلية الشريعة والقانون، قائلاً:"أتمنى أن أكون أستاذا في الكلية"، لافتا إلى أنه يتأثر كثيرا بقراء القرآن الكريم القدامى مثل: "الشيخ محمد رفعت والشيخ محمود خليل الحصري، فهؤلاء حينما يقرأوا فكأن المصحف ينطق".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحتفالية الكبرى التي نظمتها وزارة الأوقاف لـ"ليلة القدر"، بمركز المنارة للمؤتمرات، بمشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية، وكرم رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية النماذج المشرفة من الفائزين بالمسابقة الـ 28 لحفظ القرآن الكريم، في فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن – بالترتيل فاز عبد الله على محمد محمد من مصر، وحصل على 180 ألف جنيه وشهادة تقدير، وسارة أيمن أحمد موسي من مصر المركز الثاني، وحصلت على 120 ألف جنيه وشهادة تقدير، وإيمان جمال فاروق حسن من مصر، وحصلت على المركز الثالث 100 ألف جنيه وشهادة تقدير.

الفرع الثاني في حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة، حصل أبو بكر تشمالا الكونغو الديمقراطية على المركز الأول و 150 ألف جنيه وشهادة تقدير، ومحمود على شانفي جزر القمر الثاني 100 ألف جنيه وشهادة تقدير وعبد الرحمن صالح نيجيريا الثالث ويحصل على 50 ألف جنيه وشهادة تقدير.

أما الفرع الثالث في حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، حصل نادي سعد جابر محمد من مصر على المركز الأول 50 ألف جنيه وشهادة تقدير، ومحمد أحمد حسن عبد الحليم من مصر حصل على المركز الثاني 30 ألف جنيه وشهادة تقدير، وعبد الرحمن مهدي جمال أحمد من مص ويحصل على جائزة 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير.

الفرع الرابع في حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة، حصلت شيرين محمد عبد الله أمين من مصر على المركز الأول 50 ألف جنيه وشهادة تقدير، وأحمد تامر ممدوح محمد صبري حصل على المركز الثاني 30.000 جنيه وشهادة تقدير، وروميساء أحمد إبراهيم عبد العاطي، من مصر، وحصلت على جائزة تشجيعية 10,000 جنيه وشهادة تقدير.

أما فرع الأئمة في حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده وتفسيره، حصل أيمن منصور عبد العزيز من مصر، على المركز الأول وجائزة 50 ألف جنيه وشهادة تقدير، وعوض الله الطيب أحمد من السودان في المركز الثاني، وجائزة 40 ألف جنيه، والفرع السادس جاء تكريم الأسرة القرانية، حيث تم تكريم 3 من أسرة واحدة بقيمة 100 ألف جنيه للأسرة.