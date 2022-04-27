"الأنصارى" يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرية الريان فى الفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الجاري تنفيذها بقرية الريان بمركز يوسف الصديق، للوقوف على سير العمل، ومعدلات التنفيذ بتلك المشروعات.

رافق المحافظ، خلال الجولة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، كل من المحاسب كمال سلومة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والمهندس روبي محمود السيد، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والمهندس أحمد جمعة، ممثل شركة دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء للإشراف على أعمال مشروعات "حياة كريمة".

تفقد المحافظ، خلال الجولة، أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطن إهريت بالظهير الصحراوي لقرية الريان، على مساحة 10 أفدنة، بطاقة استيعابية 10 آلاف م3، بتكلفة 150 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ بها 30%، وتشمل أعمال المحطة، المدخل الرئيسي، وأحواض التهوية، والترسيب، وأحواض التصافي، والكلور، والتجفيف، والأسوار، وتخدم المحطة قرى بطن إهريت، وقصر أبو لطيعة، والمشرك قبلي، والمشرك بحري "غيضان بحري".

ووجه، بتوفير وسائل الحماية والأمان للعاملين، والالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال بالمواعيد المقررة، مؤكدا على الالتزام بالمقاييس الفنية والهندسية، واستمع خلال الجولة، لشرح موجز لمكونات المحطة من قبل رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن الهيئة، تنفذ أعمالها بـ12 قرية أم بمركز يوسف الصديق، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 50 %، بـ4 قرى، وتم تسليمها لشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، للبدء في أعمال تركيب الوصلات المنزلية لمياه الشرب.

كما تفقد، المجمع الزراعي بقرية الريان، على مساحة 450 م2، بتكلفة 5.4 ملايين جنيه، ويضم جمعية زراعية، ووحدة للطب البيطري، ومركزا للإرشاد الزراعي، وكذلك أعمال القطع الموازي للطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، لتوصيل خطوط الغاز، بميدان أيوب على ساحل بحيرة قارون بمدخل مركز يوسف الصديق، موجها رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، برفع الإشغالات الخاصة بالقرى، ومعارض الأعمال الحرفية المتاخمة للطريق السياحي، لسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطريق.



الأنصاري يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الريان في الفيوم (1)



الأنصاري يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الريان في الفيوم (2)



الأنصاري يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الريان في الفيوم (3)



الأنصاري يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الريان في الفيوم (4)



الأنصاري يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الريان في الفيوم (5)



الأنصاري يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الريان في الفيوم (6)



الأنصاري يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الريان في الفيوم (7)



الأنصاري يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الريان في الفيوم (8)



الأنصاري يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الريان في الفيوم (9)