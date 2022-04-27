إصلاح هبوط أرضى أمام مبنى جامعة الدول العربية بالتحرير

كتب سيد الخلفاوى

تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة، بلاغًا بهبوط أرضي أمام مبنى جامعة الدول العربية بميدان التحرير، وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب القاهرة بإصلاح الهبوط وإعادة الشىء إلى أصله.

وفى سياق اخر أكد محافظ القاهرة بأنه يتم شن حملات على مواقف السيرفيس، للتأكد وضبط تعريفة الركوب، ومنع رفعها على المواطنين خلال فترة العيد، خاصة مواقف الأقاليم، والتى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خلال فترات العيد، بالإضافة إلى تكثيف خدمات المرور بمحيط المقابر والتي تشهد اقبال من المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة 15496 و114 فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .