اليوم السابع
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أهالى قرية بطنطا يشيعون جنازة شاب توفى أثناء الصلاة بالمسجد

الأربعاء، 27 أبريل 2022 01:35 م
أهالى قرية بطنطا يشيعون جنازة شاب توفى أثناء الصلاة بالمسجد الشاب سعيد محمد فليفل المتوفى
الغربية – مصطفى عادل

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شيع المئات من أهالى قرية شونى التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، جنازة الشاب سعيد محمد فليفل والذى وافته المنية أثناء صلاة العشاء أمس الثلاثاء.

وخيم الحزن على أهالى القرية حزنا على وفاة الشاب، وخرجت القرية لتوديعه فى جنازة كبيرة خرجت من المسجد الكبير بالقرية.

وكشف أحد جيران الشاب المتوفى لـ"اليوم السابع"، أنه تناول الإفطار مع زوجته وأولاده بالمنزل، ثم صلى المغرب وانصرف للمسجد لأداء صلاة العشاء، مشيرا أن الشاب أعطى زوجته أموالا لشراء ملابس العيد لأولاده، وبعد أن بدأت صلاة العشاء حضر أحد المصلين لمنزل أسرته وأكد لهم بأنهم سقط مغشيا عليه فى المسجد.

وأوضح، أن أسرته وأقاربه توجهوا للمسجد واكتشفوا وفاة الشاب وحسن خاتمته، مشيرا أن القرية خرجت بالكامل لتوديعه إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته بالقرية.


الغربية

محافظة الغربية

حسن الخاتمة

وفاة شاب أثناء الصلاة بطنطا

قرية شونى بطنطا

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