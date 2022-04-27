أغرب حكم قضائى.. عقاب غريب من قاضى لسيدة أمريكية أهملت فى رعاية حصانها

كتب – أحمد عبد الهادى

يعرض "اليوم السابع" من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم بعنوان "أغرب حكم قضائى" وهي عبارة عن عدد من الأحكام القضائية التي صدرت في العديد من دول العالم، التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم.

وفى حلقة اليوم نستعرض قصة سيدة أمريكية، أهملت تربية حصانها بشدة، حتى ذهبت أمام المحكمة في مدينة هيوستون بولاية تكساس بتهمة القسوة على الحيوانات، بعد أن جوعت حصانها ليصبح على حافة الهلاك بسبب الجوع، وقررت المحكمة الحكم على دون سويني، 28 عاما، بالسجن 30 يوما، على أن يقتصر طعامها في الأيام الثلاثة الأولى على الخبز والماء، وهو ما يعتبر أكثر مما كانت تقدمه لحصانها، وفقا للقاضي مايك بيترز، كما أمر بنشر صور حصانها الهزيل في زنزانتها حتى لا تنس ما فعلته به.