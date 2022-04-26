4 فيتامينات لا يمكن تجاهلها ..تناولها يوميًا للحصول على فوائدها

كتبت - ميرفت رشاد

مع وجود مئات الفيتامينات والمكملات الغذائية المتوفرة في السوق ، فإن تحديد أي منها يمكن أن يكون أمرًا مربكًا، تلعب الفيتامينات أدوارًا أساسية في أجسامنا ، نحن بحاجة إلى الفيتامينات لتحطيم المغذيات الكبيرة مثل الكربوهيدرات والدهون والبروتين ومساعدة الجسم على أداء وظائفه، قد يتناول الأشخاص المكملات الغذائية إذا علموا أنهم يفتقدون مجموعة غذائية معينة، وقد يتناول البعض الآخر مكملات للحصول على فوائد مضادات الأكسدة ، إليك خمسة فيتامينات مهمة لصحتك وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1- فيتامين سي

المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك ، هو عنصر غذائي أساسي، يساعد فيتامين سي على حماية خلاياك من أضرار الجذور الحرة، يستخدم أيضًا للمساعدة في إنتاج الكولاجين في أجسامك، إذا كنت تحاول زيادة امتصاص الحديد لديك ، فإن تناول المزيد من فيتامين سي مفيد.

2 - الزنك

يقول الخبراء إن الزنك مهم لصحة المناعة والتئام الجروح، دور الزنك في التئام الجروح متعدد العوامل ، وهو ضروري لتخليق الكولاجين والبروتين ، وتكاثر الخلايا ، ووظيفة المناعة ، وكلها ضرورية لتجديد الأنسجة وإصلاحها، الزنك ضروري لإنتاج الأجسام المضادة ولعمل الخلايا الليمفاوية بشكل سليم ويلعب دورًا رئيسيًا في عدة خطوات من عملية تخثر الدم، يحفز الزنك نشاط أكثر من 100 إنزيم ، وفي مراحل التكاثر وإعادة التشكيل في التئام الجروح ، يكون ضروريًا من أجل تحقيق استقرار الغشاء ونضوج الكولاجين .

3 -فيتامين ب 12

يوجد فيتامين ب 12 عادة في المنتجات الحيوانية مثل منتجات الألبان واللحوم والأسماك، بالنسبة للنباتيين قد تكون أكثر عرضة لخطر تناول القليل جدًا من فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي ، يمكن أن تكون الأطعمة المدعمة مصادر جيدة فقط تأكد من تجنب المواد السكرية.

4 -فيتامين قبل الولادة

إذا كنت حاملاً أو تحاولين الحمل ، فإن تناول فيتامين جيد قبل الولادة مهم لصحتك أنت وطفلك، كل العناصر الغذائية والفيتامينات التي تتناولها المرأة الحامل ستذهب إلى الطفل أولاً، يحتاج الطفل إلى هذه التغذية لينمو، عندما تنظر طبيبة النساء والتوليد في مواعدة الحمل ، فإنها تبدأ عادةً من آخر دورة شهرية للمريضة، وهذا يعني أنه عندما تكتشفين أنك حامل ، فقد تكونين في فترة تتراوح من أربعة إلى ستة أسابيع، حملك بالفعل، يحدث تطور كبير في الأشهر الثلاثة الأولى ، تلك الأسابيع الـ 12 الأولى يتطور الحبل الشوكي والدماغ لذا تساعد هذه الفيتامينات في ذلك، ومن الأفضل بالتأكيد البدء في تناولها في أقرب وقت ممكن .

5 - حديد

مكملات الحديد مهمة بشكل خاص لمن لا يتناولون اللحوم والذين يعانون من فقر الدم، بالنسبة لأي شخص نباتي ، فإنهم معرضون لخطر الإصابة بنقص الحديد، في حين أن هناك الكثير من المصادر النباتية للحديد ، إلا أنك لا تمتصه جيدًا، كمية الألياف في نظام غذائي نباتي يمكن أن تمنع الحديد.