3 حوادث تحصد أرواح 5 شباب ضمن 27 مصابا بكفر الشيخ.. بث مباشر

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، تفاصيل إصابة 27 شخصا في 3 حوادث على طرق محافظة كفر الشيخ من بينهم 5 طلاب لقوا مصرعهم في حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي كان يستقلها الطلاب مما أدى لاصطدامها بالرصيف بعد كمين رشيد كبري زكريا على الطريق الدولس الساحلي.

تلقى غرفة العمليات بمديرية الصحة، ومرفق اسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث اصطدام سيارة نصف نقل بسيارة ملاكي، مما أدى لاصدامها بالرصيف بعد كمين رشيد بالقرب من كبري زكريا، وهرعت سيارات الاسعاف لموقع الحادث، وتمكن رجال الاسعاف من استخراج الـ5 جثامين من السيارة الملاكي.

وتبين من البيانات أن الطلاب هم أحمد السعيد الشلقامي 21 سنة من دكرنس دقهلية وأدهم الشرقاوي الغريب محمد، 21 سنة من دكرنس دقهلية، وأحمد عبدالرحمن السيد أحمد21 سنة من أبو كبير شرقية، ومحمد جمال محمد حسين محمد21 سنة من سنورس الفيوم، ومحمد محمد مصباح السعيد من دكرنس دقهلية.

ونعى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الطلاب مقدما التعازي لأهالي الضحايا، داعيا الله أن يتغمدهم برحمته ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.



تهشم السيارة الملاكي التي كان يستقها الطلاب



السيارة الملاكي التي كان يستقلها الطلاب



تهشم السيارة الملاكي التي كان يستقها الطلاب



جانب من الحادث



جانيب من الحادث