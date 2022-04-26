168 قرار تصالح فى مخالفات البناء لأهالى مدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء - ياسر عامر

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على 13 حالة تصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ، "نموذج 10" بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وذلك بعد عرض المهندس محمد سالم مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة شرم الشيخ، لتلك الحالات بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ، أن إجمالى عدد حالات التصالح لأهالى شرم الشيخ حتى الآن هو 168 حالة تصالح، وجارى استكمال باقى حالات التصالح تباعاً لصالح مواطنى المحافظة.