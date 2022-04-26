16.2 مليار جنيه للإسراع بخطط التنمية فى المحافظات.. غدا باليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " 16.2 مليار جنيه للإسراع بخطط التنمية فى المحافظات.. "التنمية المحلية": 4.8 مليار جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية.. و8.26 مليار جنيه لتمويل المشروعات عام 2021/2022.

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