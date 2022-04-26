ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطانى يبحثان هاتفيا مجالات التعاون بين البلدين

أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحثا هاتفيا مجالات التعاون بين البلدين.
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطانى يبحثان هاتفيا مجالات التعاون بين البلدينالثلاثاء، 26 أبريل 2022 12:22 ص
الأمير محمد بن سلمان
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