ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطانى يبحثان هاتفيا مجالات التعاون بين البلدين

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحثا هاتفيا مجالات التعاون بين البلدين.