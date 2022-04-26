اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطانى يبحثان هاتفيا مجالات التعاون بين البلدين

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 12:22 ص
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطانى يبحثان هاتفيا مجالات التعاون بين البلدين الأمير محمد بن سلمان
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحثا هاتفيا مجالات التعاون بين البلدين.


ولى العهد السعودى

جونسون

اوكرانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة