وصول 383 مهاجراً إلى بوتسالو الإيطالية ويخضعون للمراقبة الصحية

فاطمة شوقى

أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن المهاجرين الـ383 الذين وصلوا أمس إلى بلدة بوتسالو بمنطقة راجوزا ، جنوب صقلية، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأضافت المصادر أن "قارب الصيد الذي كان المهاجرون يستقلونه تم اعتراضه قبالة سواحل صقلية، واستمر عمل الوحدات البحرية التابعة لهيئة حماية الموانئ، دوريات الشرطة المالية على مدار اليوم لإنقاذ الرجال والنساء والقصر، ومعظمهم من السوريين".

ووفقاً للمصادر الأمنية، فقد "أُبلغ المهاجرون رجال الإنقاذ أنهم غادروا ليبيا الخميس الماضي"، مبينةً أنه "كان يوجد على متن قارب الصيد القديم، حوالي 100 قاصر و8 نساء أيضاً".

وفي هذا السياق، قال عمدة بوتسالو، روبرتو أماتونا "أردنا أن نبين أنه مع حلول الطقس الجيد، استؤنفت عمليات رسو قوارب الهجرة على سواحل صقلية، مذكرا بحوادث غرق السفن العديدة وغير الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط في الأيام الأخيرة".

وأشار رئيس البلدية إلى أن "المهاجرين الذين وصلوا إلى بوتسالّو، باستثناء القصر، سيمضون الفترة المقررة للمراقبة الصحية على متن سفينة الحجر الصحي (أتزورا)، وأردف: "مرة أخرى كما هي الحال دائمًا، تؤدي بوتسالّو دورها كمدينة مضيفة بروح إنسانية عظيمة، كما أن آلة الاستقبال الاستثنائية، التي ينسقها محافظ راجوزا، تعمل مرة أخرى بكفاءة عالية".

وخلص العمدة أماتونا الى القول: "نحن نوشك على الدخول إلى موسم الصيف، وللأسف هناك شعور بأن الحكومة الوطنية تستخف بقضية تدفقات الهجرة، وهذا العام قد تكون الظاهرة أكثر خطورة مما كانت عليه في الماضي، كذلك على ضوء الأحداث الدولية الأخيرة التي يمكن أن تثير موجات هجرة من ليبيا، والتي يمكن أن يراها الجميع".