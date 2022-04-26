اليوم السابع
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محمد خضر: متوقع زراعة 412.6 ألف فدان بزيادة 175 ألفا عن الموسم الماضى

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:00 ص
محمد خضر: متوقع زراعة 412.6 ألف فدان بزيادة 175 ألفا عن الموسم الماضى د. محمد خضر رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
كتب عبد الحليم سالم

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كشف الدكتور محمد خضر رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أنه من المتوقع ارتفاع زراعات القطن الموسم الجارى لتبلغ 412.6 ألف فدان بزيادة تبلغ نحو 175 ألف فدان عن المساحات المنزرعة الموسم الماضى، وذلك فى 17 محافظة ومنطقة، لأول مرة منذ سنوات عديدة، حيث شهت الزراعات تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية الـ 15 سنة الماضية.

يأتى ارتفاع الزراعات نتيجة ارتفاع الطلب على الأقطان الموسم الجارى، وبلوغ سعر القنطار لأكثر من 5500 جنيه لقطن الوجه البحرى لأول مرة فى التاريخ، مدفوعا بزيادة الطلب العالمى، وتراجع إنتاجية أقطان شرق آسيا، وكذلك ارتفاع سعر قطن البيما الأمريكى.

 

أشار الدكتور محمد خضر رئيس الهيئة ل" اليوم السابع" انه فى الإسكندرية منتظر زراعة 2100 فدان جيزة 97 ، وفى النوبارية المنتظر زراعته 5 الاف فدان جيزة 86 وفى البحيرة المنتظر زراعته 66470 فدان جيزة 86 وتم زراعة 38 فدان حتى 19 ابريل 2022 .

 

وفى كفر الشيخ منتظر زراعة 116670 فدانا جيزة 94 ، و8730 فدانا جيزة 96 ، حيث تم زراعة 4092 فدان جيزة 94 ، و13 فدان جيزة 96 ، بجانب زراعة 1000 فدان أصناف أخرى .


زراعات القطن

اختبارات القطن

موسم زراعة القطن

القطن الجديد

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