اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:57 ص
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لا ينتج أي انبعاثات.. المزايا التنافسية لاستخدام الهيدروجين كوقود بديل نظيف

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 03:00 ص
لا ينتج أي انبعاثات.. المزايا التنافسية لاستخدام الهيدروجين كوقود بديل نظيف هيدروجين "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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يعد الهيدروجـيـن نـاقـل نـظـيـف وآمن للطاقة متعدد الاسـتـخـدامـات يمـكـن اسـتـخـدامـه كـوقـود أو كـمـادة وسـيـطـة فـي الـصـناعة، ويمكـن إنتاجـه مـن الـكـهـربـاء "الطاقة الجديدة والمتجددة" أو مـن الـوقـود الأحـفـورى منخفض الـكـربـون مثل الغاز الطبيعي .

 

وفيما يلى المزايا التنافسية لاستخدام الهيدروجين كوقود بديل نظيف وكانت كالتالى ..

1- لا ينتج أي انبعاثات عنـد اسـتـخـدامـه كـوقـود .

2-كـمـا يمـكـن تـخـزيـنـه أونـقـلـه فـي صـورة سائلة أو غازية.

3- يمـكـن حـرقـه أو اسـتـخـدامـه فـي خـلايـا الـوقـود لـتـولـيـد الحـرارة والـكـهـربـاء ،مما يجعله شريـكـا قـويـا خـال من الانبعاثات للطاقة المتجددة المتغيرة.

4- كما تجعل الميزات الحرارية وكثافة الهيدروجين أيـضـا خـيـارا جيدا للتطبيقات التي يصـعـب إزالة الـكـربـون مـنـهـا بـشـكـل نهائي مثل قطاع الطيران والنقل الـبـحـرى

. 5-يمـكـن اسـتـخـدام الهيدروجـيـن فـي شـكـلـه الـنـقـى أو تحـويـلـه إلـى وقـود قـائـم عـلـى الهيدروجين ، بما في ذلك الميثان الـصـنـاعـي والـوقـود الصناعي السائل والأمونيا والميثانول .


الهيدروجين

الطاقة

المزايا التنافسية

انتاج الهيدروجين

الغاز

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